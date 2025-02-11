Обратились за пенсией по достижении пенсионного возраста — с какого времени назначат выплаты

Если обращение за пенсией произошло не позднее 3 месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста, пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста.

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В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, с какого времени назначат пенсию, если человек подал заявление через полтора месяца после достижения пенсионного возраста.

Там объяснили, что если обращение за пенсией произошло не позднее трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста, пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем ​​достижения пенсионного возраста, если после трех месяцев со дня обращения за ним.

Право на пенсию по возрасту у мужчин и женщин после достижения 60, 63 или 65 лет. Возраст выхода на пенсию определяет приобретенный лицом страховой стаж (статья 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Так, при достижении в 2025 году 63 лет на пенсию по возрасту могут выйти люди, имеющие не менее 22 лет страхового стажа.

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