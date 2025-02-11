В Украине ввели аварийные отключения света из-за ракетных обстрелов — РФ атаковала газовую инфраструктуру

Укрэнерго применило аварийные отключения электроэнергии по всей стране.

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В Украине применены аварийные отключения электроэнергии из-за массированной российской ракетной атаки. Об этом сообщает Укрэнерго.

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом.

«С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», - указал министр.

Он добавил, что последствия атаки будут уточнять, как только это позволит ситуация безопасности.

«Внимание! В связи с массированной ракетной атакой – применены аварийные отключения», — говорится в сообщении Укрэнерго.

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