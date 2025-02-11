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В Україні ввели аварійні відключення світла через ракетний обстріл — РФ атакувала газову інфраструктуру

08:35, 11 лютого 2025
Укренерго застосувало аварійні відключення електроенергії по всій країні.
В Україні ввели аварійні відключення світла через ракетний обстріл — РФ атакувала газову інфраструктуру
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В Україні застосовані аварійні відключення електроенергії у зв’язку з масованою російською ракетною атакою. Про це повідомляє Укренерго.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом.

«З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстрених обмежень електроенергії», — вказав міністр.

Він додав, що наслідки атаки будуть уточнювати, щойно це дозволить безпекова ситуація.

«Увага! У зв'язку з масованою ракетною атакою - застосовані аварійні відключення», — йдеться у повідомленні Укренерго.

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