Трамп анонсував майбутню зустріч із Зеленським і підтвердив запланований візит Келлога до України

Президент США Дональд Трамп заявив, що цього тижня він розмовлятиме з Президентом Володимиром Зеленським.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що цього тижня він проведе розмову із Президентом Володимиром Зеленським. Про це він розповів перед Мюнхенською безпековою конференцією, передає RFE/RL.

Відомо, що подію відвідає спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог, де він зустрінеться із Володимиром Зеленським. Участь також візьмуть віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Хегсет.

Також, за словами Трампа, спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог незабаром приїде до України. Однак точної дати він не назвав.

Як повідомляв Президент України Володимир Зеленський, цього тижня, ще до початку Мюнхенської безпекової конференції, представники команди президента США Дональда Трампа мають відвідати Україну.

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