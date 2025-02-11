Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпорт сталі та алюмінію для всіх країн

25% тарифи на імпорт сталі та алюмінію набудуть чинності 4 березня.

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Президент США Дональд Трамп запровадив 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни. Про це повідомляють Bloomberg та CNN.

Нові мита охоплюють увесь імпорт сталі та алюмінію, незалежно від країни походження, що робить їх одними з найбільш широкомасштабних торговельних заходів, запроваджених адміністрацією Трампа.

Тарифи широко застосовуватимуться до всього імпорту сталі та алюмінію в США, зокрема з Канади і Мексики, двох найбільших іноземних постачальників металів у країну. Мита, які також охоплюють готові металеві вироби, покликані присікти те, що чиновники адміністрації назвали спробами таких країн, як РФ і Китай, обійти наявні мита.

Трамп назвав ці зусилля такими, що допоможуть підтримати внутрішнє виробництво і принесуть більше робочих місць у США, і попередив, що ставки тарифів на метали "можуть зрости".

«По суті, ми запроваджуємо 25% мита на весь алюміній і всю сталь без винятку, і це означатиме, що в Сполучених Штатах відкриється багато підприємств», – заявив Трамп підписуючи указ в Овальному кабінеті.

За словами Трампа, нові тарифи набудуть чинності 4 березня.

Хоча американські чиновники наголошують на жорсткому підході до всіх країн, Трамп натякнув, що виняток може бути зроблено для Австралії, зарахувавши імпорт літаків американського виробництва в цю країну.

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