Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия для всех стран

25% тарифы на импорт стали и алюминия вступят в силу 4 марта.

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Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия без исключений ни для одной страны. Об этом сообщает Bloomberg и CNN.

Новые пошлины охватывают весь импорт стали и алюминия, независимо от страны происхождения, что делает их одними из наиболее широкомасштабных торговых мер, введенных администрацией Трампа.

Тарифы будут широко применяться ко всему импорту стали и алюминия в США, в частности из Канады и Мексики, двух крупнейших иностранных поставщиков металлов в страну. Пошлины, также охватывающие готовые металлические изделия, призваны пресечь то, что чиновники администрации назвали попытками таких стран, как РФ и Китай, обойти наличные пошлины.

Трамп назвал эти усилия помогающими поддержать внутреннее производство и принесут больше рабочих мест в США, и предупредил, что ставки тарифов на металлы "могут возрасти".

«По сути, мы вводим 25% пошлины на весь алюминий и всю сталь без исключения, и это будет означать, что в Соединенных Штатах откроется много предприятий», – заявил Трамп, подписывая указ в Овальном кабинете.

По словам Трампа, новые тарифы вступят в силу 4 марта.

Хотя американские чиновники отмечают жесткий подход ко всем странам, Трамп намекнул, что исключение может быть сделано для Австралии, засчитав импорт самолетов американского производства в эту страну.

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