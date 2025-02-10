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Цього тижня представники команди Дональда Трампа відвідають Україну, — Володимир Зеленський

19:31, 10 лютого 2025
Володимир Зеленський наголосив, що важливо зосередитися на практичній роботі команд України і США, на спільному баченні головних речей.
Цього тижня представники команди Дональда Трампа відвідають Україну, — Володимир Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня, ще до початку Мюнхенської безпекової конференції, представники команди Президента США Дональда Трампа мають відвідати Україну. Про це Глава держави заявив під час заходу з Президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіньопише «Укрінформ».

За словами Президента, сьогодні важливо зосередитися на практичній роботі команд України і США, на спільному баченні головних речей.

«Безумовно, можуть бути різні думки, але (має бути) спільне бачення головних речей - як зупинити Путіна і як дати гарантії безпеки Україні. На цьому тижні будуть деякі серйозні люди із команди Президента Трампа у нас, в Україні, ще до Мюнхенської конференції. Потім буде Мюнхенська конференція, в мене буде там ряд зустрічей, зокрема із віцепрезидентом США», - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп казав, що ймовірно зустрінеться з Зеленським найближчими часом. 

Також Зеленський повідомляв, що уже є робочі дати візиту команди спеціального представника президента США Дональда Трампа по Україні та Росії Кіта Келлога

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США Дональд Трамп Володимир Зеленський

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