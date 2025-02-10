Володимир Зеленський і віцепрезидент США Венс зустрінуться на конференції в Мюнхені

Українську делегацію на конференції очолить особисто Президент Володимир Зеленський.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки, яка починається 14 лютого. Про це пише CBS News.

Володимир Зеленський очолить делегацію України на щорічній конференції з питань безпеки.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп казав, що ймовірно зустрінеться з Зеленським найближчими часом.

Також Зеленський повідомляв, що уже є робочі дати візиту команди спеціального представника президента США Дональда Трампа по Україні та Росії Кіта Келлога.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.