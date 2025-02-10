Владимир Зеленский и вице-президент США Вэнс встретятся на конференции в Мюнхене

Украинскую делегацию на конференции возглавит лично Президент Владимир Зеленский.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинается 14 февраля. Об этом пишет CBS News.

Владимир Зеленский возглавит делегацию Украины на ежегодной конференции по безопасности.

Напомним, что президент США Дональд Трамп говорил, что, вероятно, встретится с Зеленским в ближайшее время.

Также Зеленский сообщал, что уже есть рабочие даты визита команды специального представителя президента США Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлога.

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