Зеленский поздравил страны Балтии с отсоединением от российской энергосистемы

Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской энергосети.

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Литву, Латвию и Эстонию с официальным отсоединением от российской энергосистемы и синхронизацией с европейской сетью. Об этом он написал в соцсети X.

«Страны Балтии - добрые друзья Украины - официально отсоединились от российской энергосистемы. Их энергетические системы теперь полностью синхронизированы с континентальной европейской сетью», - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что это исторический день для региона и Европы в целом, отметив роль Польши в поддержке этого процесса.

Президент напомнил, что Украина отсоединилась от российской энергосистемы еще в 2022 году, а Балтийские страны в 2025-м «наконец освободились от этой зависимости».

«Москва больше не может использовать энергию как оружие против них. Это также означает, что Европа стала еще более сплоченной», - подытожил Зеленский.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 8 февраля Литва, Латвия и Эстония официально отключились от российской энергосистемы и синхронизировались с энергосетью Евросоюза.

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