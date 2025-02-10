В Николаевской области 35-летний мужчина неоднократно насиловал свою малолетнюю падчерицу

В Николаевской области направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Вознесенского района, который неоднократно насиловал свою малолетнюю падчерицу. Об этом сообщает областная прокуратура.
Выяснено, что 35-летний мужчина в течение августа 2024 года в одном из сел Вознесенского района неоднократно насиловал 15-летнюю падчерицу.
Следственным судьей избрана мера пресечения злоумышленнику – содержание под стражей.
Мужчине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
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