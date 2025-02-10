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На Миколаївщині 35-річний чоловік неодноразово ґвалтував свою малолітню падчерку

09:16, 10 лютого 2025
Мешканець Вознесенського району повстане перед судом за зґвалтуванні 15-річної падчерки.
На Миколаївщині 35-річний чоловік неодноразово ґвалтував свою малолітню падчерку
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На Миколаївщині скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Вознесенського району, який  неодноразово ґвалтував свою малолітню падчерку. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

З’ясовано, що 35-річний чоловік, упродовж серпня 2024 року в одному з сіл Вознесенського району, неодноразово  ґвалтував 15-річну падчерку.

Слідчим суддею обрано запобіжний захід зловмиснику – тримання під вартою.

Чоловіку загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

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