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Масштабний блекаут на Шрі-Ланці – у всьому звинуватили мавпу

08:48, 10 лютого 2025
Світло згасло по всій країні.
Масштабний блекаут на Шрі-Ланці – у всьому звинуватили мавпу
Фото: Getty Images
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На Шрі-Ланці відбулося масштабне відключення електроенергії, що охопило всю країну. Через збій лікарні, підприємства та інші об’єкти критичної інфраструктури змушені використовувати генератори та інвертори. Про це пише BBC.

Міністр енергетики країни Кумара Джаякоді заявив, що причиною блекауту стала мавпа. За його словами, тварина контактувала з мережевим трансформатором, що призвело до дисбалансу в енергосистемі.

В Управлінні з питань електроенергії уточнили, що аварія сталася через надзвичайну ситуацію на підстанції на південь від столиці Коломбо. Влада прогнозує відновлення електропостачання впродовж кількох годин, насамперед підключаючи лікарні та водоочисні станції.

Нагадаємо, хвостатий диверсант (куниця) пошкодив кабелі зв’язку на Олімпіаді в Парижі. У США щури з'їли понад 180 тонн марихуани у поліцейському відділку. Зате у Чехії бобри за 2 дні побудували греблю, яку влада погоджувала 7 років та хотіла виділити $1,2 млн.

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блекаут

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