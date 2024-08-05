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Хвостатий диверсант пошкодив кабелі зв’язку на Олімпіаді в Парижі

18:13, 5 серпня 2024
У диверсіях на Олімпіаді-2024 в Парижі звинуватили куницю.
Хвостатий диверсант пошкодив кабелі зв’язку на Олімпіаді в Парижі
Джерело фото: Depositphotos
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», під час літніх Олімпіади у Франції невідомі знищили оптоволоконні кабелі в дев'яти департаментах. За останні дні фан-зона Олімпіади-2024 у Шато-де-Венсенн постраждала від кількох випадків пошкодження оптоволоконного кабелю. Як виявилося, частину диверсій, що відбулися на початку Олімпійських ігор в Парижі, спричинила куниця. Про це повідомляє французьке видання BFMTV.

Перший інцидент стався в понеділок, 29 липня, коли кабель, розташований під ровом замку, був перерізаний у восьми місцях. На наступний день відбувся ще один збій, а третій інцидент стався в суботу, 3 серпня. Через ці повторні диверсії прокуратура Парижа розпочала розслідування, зокрема, було переглянуто записи з камер спостереження. Як з’ясувалося, винуватицею пошкоджень була куниця.

«Після аналізу пошкоджених ділянок кабелів, а також відеоспостереження, дії були приписані куниці, і справу закрили за відсутністю правопорушення», — заявила паризька прокуратура.

Для запобігання подальших інцидентів техніки проклали нові кабелі в іншому місці, щоб уникнути повторних атак з боку тварини.

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