Хвостатий диверсант пошкодив кабелі зв’язку на Олімпіаді в Парижі

У диверсіях на Олімпіаді-2024 в Парижі звинуватили куницю.

Джерело фото: Depositphotos

Як раніше писала «Судово-юридична газета», під час літніх Олімпіади у Франції невідомі знищили оптоволоконні кабелі в дев'яти департаментах. За останні дні фан-зона Олімпіади-2024 у Шато-де-Венсенн постраждала від кількох випадків пошкодження оптоволоконного кабелю. Як виявилося, частину диверсій, що відбулися на початку Олімпійських ігор в Парижі, спричинила куниця. Про це повідомляє французьке видання BFMTV.

Перший інцидент стався в понеділок, 29 липня, коли кабель, розташований під ровом замку, був перерізаний у восьми місцях. На наступний день відбувся ще один збій, а третій інцидент стався в суботу, 3 серпня. Через ці повторні диверсії прокуратура Парижа розпочала розслідування, зокрема, було переглянуто записи з камер спостереження. Як з’ясувалося, винуватицею пошкоджень була куниця.

«Після аналізу пошкоджених ділянок кабелів, а також відеоспостереження, дії були приписані куниці, і справу закрили за відсутністю правопорушення», — заявила паризька прокуратура.

Для запобігання подальших інцидентів техніки проклали нові кабелі в іншому місці, щоб уникнути повторних атак з боку тварини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.