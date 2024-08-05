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Хвостатый диверсант повредил кабели связи на Олимпиаде в Париже

18:13, 5 августа 2024
В диверсиях на Олимпиаде-2024 в Париже обвинили куницу.
Хвостатый диверсант повредил кабели связи на Олимпиаде в Париже
Источник фото: vsn.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во время пожилых Олимпиады во Франции неизвестные уничтожили оптоволоконные кабели в девяти департаментах. В последние дни фан-зона Олимпиады-2024 в Шато-де-Венсенн пострадала от нескольких случаев повреждения оптоволоконного кабеля. Как оказалось, часть диверсий, состоявшихся в начале Олимпийских игр в Париже, повлекла за собой куница. Об этом сообщает французское издание BFMTV.

Первый инцидент произошел в понедельник, 29 июля, когда кабель, расположенный под рвом замка, был перерезан в восьми местах. На следующий день произошел еще один сбой, а третий инцидент произошел в субботу, 3 августа. Из-за этих повторных диверсий прокуратура Парижа начала расследование, в частности, были пересмотрены записи с камер наблюдения. Как выяснилось, виновницей повреждений была куница.

«После анализа поврежденных участков кабелей, а также видеонаблюдения, действия были приписаны кунице, и дело закрыли из-за отсутствия правонарушения», - заявила парижская прокуратура.

Для предотвращения дальнейших инцидентов техники проложили новые кабели в другом месте во избежание повторных атак со стороны животного.

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