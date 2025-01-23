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Щури з'їли понад 180 тонн марихуани у поліцейському відділку

09:20, 23 січня 2025
Через нашестя щурів знищені речові докази, необхідні для розслідувань чи судових процесів.
Щури з'їли понад 180 тонн марихуани у поліцейському відділку
Фото: Fox News
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Департамент поліції Х’юстона та окружна прокуратура округу Гарріс оголосили про оновлення процедур зберігання та обробки речових доказів. Це сталося після того, як нашестя щурів у сховищі для доказів виявило низку проблем, пов'язаних із надмірним накопиченням матеріалів. На прес-конференції начальник поліції Ное Діас повідомив, що у жовтні щури проникли до кімнати для зберігання речових доказів та пошкодили запаси старої марихуани. Про це повідомляє Fox News.

«400 000 фунтів (181 436 кг – ред.) марихуани, зберігання та щури – єдині, хто цим насолоджується», — пожартував мер Х’юстона Джон Вітмайр.

За словами Пітера Стаута, генерального директора Х'юстонського центру судової експертизи, гризуни стали проблемою через надмірну кількість застарілих доказів.

Вітмайр підкреслив, що значна частина збережених матеріалів вже не є необхідною для розслідувань чи судових процесів. Він зазначив: «Проблема полягає в тому, що зберігається та зберігається стільки доказів, що вони більше не потрібні; це не впливає на вирішення цього звинувачення, або навіть на цю невинність».

За даними Департаменту поліції, наразі зберігається понад 1,2 мільйона одиниць доказів, багато з яких втратили свою актуальність. Це включає такі речі, як палиці, велосипеди, тенісні ракетки та навіть каміння, які залишалися у сховищах десятиліттями.

Скупчення старих матеріалів створило умови для розмноження щурів та утворення цвілі, що може загрожувати якості нових доказів. Представники Департаменту поліції зазначили, що складнощі у комунікації та недосконалі законодавчі процедури затримують своєчасне знищення непотрібних речей.

У відповідь на проблему поліція співпрацюватиме з прокуратурою для оптимізації процесів зберігання та знищення старих доказів, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.

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США

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