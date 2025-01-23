Крысы съели более 180 тонн марихуаны в полицейском участке

Из-за нашествия крыс уничтожены вещественные доказательства, необходимые для расследований или судебных процессов.

Фото: Fox News

Департамент полиции Хьюстона и окружная прокуратура округа Харрис объявили об обновлении процедур хранения и обработки вещественных доказательств. Это произошло после того, как нашествие крыс в хранилище для доказательств выявило ряд проблем, связанных с чрезмерным накоплением материалов. На пресс-конференции начальник полиции Ноэ Диас сообщил, что в октябре крысы проникли в комнату для хранения вещественных доказательств и повредили запасы старой марихуаны. Об этом сообщает Fox News.

«400 000 фунтов (181 436 кг - ред.) марихуаны, хранение и крысы - единственные, кто этим наслаждается», - пошутил мэр Хьюстона Джон Витмайр.

По словам Питера Стаута, генерального директора Хьюстонского центра судебной экспертизы, грызуны стали проблемой из-за чрезмерного количества устаревших доказательств.

Витмайр подчеркнул, что значительная часть сохранившихся материалов уже не является необходимой для расследований или судебных процессов. Он отметил: «Проблема заключается в том, что хранится и хранится столько доказательств, что они больше не нужны; это не влияет на решение этого обвинения, или даже на эту невиновность».

По данным Департамента полиции, сейчас хранится более 1,2 миллиона единиц доказательств, многие из которых потеряли свою актуальность. Это включает такие вещи, как палки, велосипеды, теннисные ракетки и даже камни, которые оставались в хранилищах десятилетиями.

Скопление старых материалов создало условия для размножения крыс и образования плесени, что может угрожать качеству новых доказательств. Представители Департамента полиции отметили, что сложности в коммуникации и несовершенные законодательные процедуры задерживают своевременное уничтожение ненужных вещей.

В ответ на проблему полиция будет сотрудничать с прокуратурой для оптимизации процессов хранения и уничтожения старых доказательств, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.