Госсекретарь США Марко Рубио совершит первое дипломатическое турне в Латинскую Америку

Марко Рубио планирует визит в Панаму и участие в саммите Западного полушария.

Фото: nv.ua

Государственный секретарь США Марко Рубио планирует посетить Панаму на следующей неделе в рамках своего первого дипломатического турне в Латинскую Америку, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации неназванного собеседника, Рубио также планирует посетить Гватемалу, Сальвадор и Коста-Рику. Поездка отражает внимание администрации президента Дональда Трампа к вопросам, связанным с Панамским каналом и миграционной политикой в регионе.

Поездка станет первой зарубежной миссией Рубио после его назначения на должность госсекретаря. Она подчеркивает сосредоточенность нового правительства на борьбе с незаконной миграцией через Центральную Америку и возвращением мигрантов в их страны происхождения.

Кроме Панамы, госсекретарь США планирует посетить Доминиканскую Республику, где в этом году состоится саммит стран Западного полушария, традиционно с участием президента США.

Как отмечает Bloomberg, предыдущие госсекретари США, такие как Рекс Тиллерсон и Энтони Блинкен, начинали свои международные поездки с визитов к ключевым союзникам, таким как Германия и Япония. Выбор Латинской Америки как первого направления Рубио свидетельствует о новом акценте администрации Трампа на региональных вызовах и партнерствах.

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