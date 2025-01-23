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Христя Фриланд будет баллотироваться на пост премьер-министра Канады

08:48, 23 января 2025
Христя Фриланд официально вступила в избирательную гонку за премьерское кресло.
Христя Фриланд будет баллотироваться на пост премьер-министра Канады
Фото: REUTERS
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Бывший министр иностранных дел Канады Христя Фриланд официально заявила об участии в выборах на пост премьер-министра и лидера Либеральной партии Канады.

«Это официально! Я подала документы на выдвижение своей кандидатуры на должность следующего лидера Либеральной партии Канады и премьер-министра. Я борюсь за вас. За Канаду», - написала Фриланд в соцсети Х.

Христя Фриланд занимала должность министра иностранных дел Канады с 2019 года до декабря 2024-го. Она покинула правительство, отметив, что имеет разногласия во взглядах с премьером Джастином Трюдо относительно будущего курса страны.

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Канада

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