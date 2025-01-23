Трамп подписал указ о закрытии южной границы США для нелегальных мигрантов

Трамп подписал указ о временном запрете на физический въезд лицам, участвующим во «вторжении» на территорию США через южную границу.

Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает физический въезд иностранцев, осуществляющих вторжение в Соединенные Штаты через южную границу. Указ предусматривает немедленное усиление мер для борьбы с нелегальной миграцией через южную границу страны.

Согласно тексту указа, присоединяясь к Союзу, штаты согласились уступить значительную часть своего суверенитета в обмен на обещание федерального правительства в статье IV, раздел 4 Конституции США, «защищать каждый штат от вторжения». Это повлекло экономические потери на миллиарды долларов и нанесло ущерб общинам, особенно в приграничных штатах, таких как Техас, который неоднократно обращался к федеральной власти с просьбой об усилении мер против нелегальной миграции, однако эффективных действий принято не было.

Поэтому в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве, а также полномочия в соответствии со статьей II Конституции президент имеет полномочия предотвращать физический въезд нелегальных иностранцев в Соединенные Штаты через южную границу.

Указ обязывает Министерство внутренней безопасности, Министерство юстиции и Государственный департамент немедленно принимать меры для депортации и отпора нелегальным мигрантам. Он также ограничивает применение положений иммиграционного законодательства, которые позволяли бы нелегальным мигрантам оставаться в США.

«Нелегальная иммиграция влияет на жизнь всех американцев. Она наносит ущерб работникам, обременяет налогоплательщиков, подрывает общественную безопасность, создает огромное давление на школы, больницы и местные общины, отбирая ресурсы у беднейших американцев, которые в них больше всего нуждаются. Это стоит стране миллиарды долларов ежегодно... И я сделаю все возможное в рамках закона, чтобы решить этот кризис», - отметил Трамп.

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