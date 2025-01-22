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В 2025 году ЕС предоставит Украине 35 млрд евро финансовой помощи

21:20, 22 января 2025
Евросоюз продолжит оказывать финансовую помощь Украине.
В 2025 году ЕС предоставит Украине 35 млрд евро финансовой помощи
Фото: nbuv.gov.ua
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Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис сообщил, что в этом году ЕС предоставит Украине финансовую помощь на 35 млрд евро в рамках кредитной инициативы G7 ERA и программы Ukraine Facility. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«ЕС оказывает (Украине) финансовую поддержку через кредитную инициативу G7 ERA и Ukraine Facility в объеме 35 млрд евро на 2025 год», - написал он после встречи с первой вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко в Давосе.

Домбровскис также добавил, что со Свириденко обсудили расширения и шаги, направленные на приближение к Единому рынку ЕС.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках программы финансовой поддержки Ukraine Facility.  А Минэкономики презентовало результаты выполнения Плана для Ukraine Facility за 2024 год. 

Кроме того, Еврокомиссия считает, что Украина продвинулась в судебной реформе, а ограничения прав граждан во время военного положения пропорциональны.

Добавим, Европейский союз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи в размере €18,1 млрд.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала документ, где описан механизм, по которому планируется предоставить часть ссуды от ЕС. Так, новая операция должна была быть связана с политическими условиями, согласующимися с ранее принятым Планом Ukraine Facility, содержащим для Украины различные условия, в частности реформы (принятие законов, кадровых, организационных изменений), за реализацию которых Украина получает соответствующие «транши». При этом если Украина не выполняет условия, становится известно о коррупции со средствами ЕС или мошенничества, последующие выплаты могут и не одобрить.

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ЕС Украина

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