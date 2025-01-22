США готовятся к отправке 1000 военных на границу с Мексикой

Пока неизвестно, когда именно США планируют развернуть войска.

Фото: cfr.org

США планируют усилить границу с Мексикой. К ней хотят отправить около тысячи военных. Об этом утверждает Sky News со ссылкой на американского чиновника.

Однако чиновник не сказал конкретно, когда состоится развертывание, но, по его словам, они присоединятся к находящимся на границе военным Нацгвардии, согласно указу президента США Дональда Трампа об объявлении чрезвычайного положения.

В настоящее время на границе с Мексикой находится около 2,2 тыс. военнослужащих национальной гвардии США.

Напомним, 20 января Дональд Трамп объявил введение чрезвычайного положения на южной границе США.

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