США готуються до відправки 1000 військових на кордон з Мексикою

Наразі невідомо, коли саме США планують розгорнути війська.

Фото: cfr.org

США планують посилити кордон із Мексикою. До нього хочуть відправити близько тисячі військових. Про це стверджує Sky News з посиланням на американського чиновника.

Проте посадовець не сказав конкретно, коли відбудеться розгортання, але, за його словами, вони приєднаються до військових Нацгвардії, які вже знаходяться на кордоні, згідно з указом президента США Дональда Трампа про оголошення надзвичайного стану.

Наразі на кордоні з Мексикою перебуває близько 2,2 тис. військовослужбовців Національної гвардії США.

Нагадаємо, 20 січня Дональд Трамп оголосив введення надзвичайного стану на південному кордоні США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.