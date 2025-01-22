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У 2025 році ЄС надасть Україні 35 млрд євро фінансової допомоги

21:20, 22 січня 2025
Євросоюз продовжить надавати фінансову допомогу Україні.
У 2025 році ЄС надасть Україні 35 млрд євро фінансової допомоги
Фото: nbuv.gov.ua
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Віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс повідомив, що у цьому році ЄС надасть Україні фінансову допомогу на 35 млрд євро в рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

«ЄС надає (Україні) фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility у обсязі 35 млрд євро на 2025 рік», – написав він після зустрічі з першою віце-прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко у Давосі.

Домбровскіс також додав, що зі Свириденко обговорили розширення та кроки, спрямовані на наближення до Єдиного ринку ЄС.

Раніше ми писали, що Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility. А Мінекономіки презентувало результати виконання Плану для Ukraine Facility за 2024 рік. 

Крім того, Єврокомісія вважає, що Україна просунулася у судовій реформі, а обмеження прав громадян під час воєнного стану є пропорційними.

Додамо,  Європейський союз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги в розмірі €18,1 млрд.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала документ, де описаний механізм, за яким планується надати частину позики від ЄС. Так, нова операція мала бути пов’язана з політичними умовами, які узгоджуються з раніше прийнятим Планом Ukraine Facility, який містить для України різні умови, зокрема реформи (прийняття законів, кадрових, організаційних змін), за реалізацію яких Україна отримує відповідні «транші». При цьому якщо Україна не виконує умови, стає відомо про корупцію з коштами ЄС чи шахрайство, то наступні виплати можуть і не схвалити.

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ЄС Україна

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