Трамп підписав указ про закриття південного кордону США для нелегальних мігрантів

Трамп підписав указ про тимчасову заборону на фізичний в’їзд особам, які беруть участь у «вторгненні» на територію США через південний кордон.

Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє фізичний в’їзд іноземців, які здійснюють вторгнення до Сполучених Штатів через південний кордон. Указ передбачає негайне посилення заходів для боротьби з нелегальною міграцією через південний кордон країни.

Згідно з текстом указу, приєднуючись до Союзу, штати погодилися поступитися значною частиною свого суверенітету в обмін на обіцянку федерального уряду в статті IV, розділ 4 Конституції США, «захищати кожен штат від вторгнення». Це спричинило економічні втрати на мільярди доларів та завдало шкоди громадам, особливо у прикордонних штатах, таких як Техас, який неодноразово звертався до федеральної влади із проханням про посилення заходів проти нелегальної міграції, проте ефективних дій вжито не було.

Тож відповідно до Закону про імміграцію та громадянство, а також повноваження відповідно до статті II Конституції президент має повноваження запобігати фізичному в’їзду нелегальних іноземців до Сполучених Штатів через південний кордон.

Указ зобов’язує Міністерство внутрішньої безпеки, Міністерство юстиції та Державний департамент негайно вживати заходів для депортації та відсічі нелегальних мігрантів. Він також обмежує застосування положень імміграційного законодавства, що дозволяли б нелегальним мігрантам залишатися в США.

«Нелегальна імміграція впливає на життя всіх американців. Вона завдає шкоди працівникам, обтяжує платників податків, підриває громадську безпеку, створює величезний тиск на школи, лікарні та місцеві громади, відбираючи ресурси у найбідніших американців, які їх найбільше потребують. Це коштує країні мільярди доларів щороку... І я зроблю все можливе у межах закону, щоб вирішити цю кризу», – зазначив Трамп.

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