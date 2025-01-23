Христя Фріланд балотуватиметься на посаду прем'єр-міністра Канади

Христя Фріланд офіційно вступила у виборчу гонку за прем'єрське крісло.

Фото: REUTERS

Колишня міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд офіційно заявила про участь у виборах на посаду прем'єр-міністра та лідера Ліберальної партії Канади.

«Це офіційно! Я подала документи на висунення своєї кандидатури на посаду наступного лідера Ліберальної партії Канади та прем'єр-міністра. Я борюся за вас. За Канаду», — написала Фріланд в соцмережі Х.

Христя Фріланд обіймала посаду міністра закордонних справ Канади з 2019 року до грудня 2024-го. Вона покинула уряд, зазначивши, що має розбіжності в поглядах із прем'єром Джастіном Трюдо щодо майбутнього курсу країни.

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