Держсекретар США Марко Рубіо здійснить перший дипломатичний турне до Латинської Америки

Марко Рубіо планує візит до Панами та участь у саміті Західної півкулі.

Фото: nv.ua

Державний секретар США Марко Рубіо планує відвідати Панаму наступного тижня в межах свого першого дипломатичного турне до Латинської Америки, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За інформацією неназваного співрозмовника, Рубіо також планує відвідати Гватемалу, Сальвадор і Коста-Рику. Поїздка відображає увагу адміністрації президента Дональда Трампа до питань, пов'язаних із Панамським каналом та міграційною політикою в регіоні.

Поїздка стане першою закордонною місією Рубіо після його призначення на посаду держсекретаря. Вона підкреслює зосередженість нового уряду на боротьбі з незаконною міграцією через Центральну Америку та поверненням мігрантів до їхніх країн походження.

Крім Панами, держсекретар США планує відвідати Домініканську Республіку, де цьогоріч відбудеться саміт країн Західної півкулі, традиційно за участю президента США.

Як зазначає Bloomberg, попередні держсекретарі США, такі як Рекс Тіллерсон та Ентоні Блінкен, розпочинали свої міжнародні поїздки з візитів до ключових союзників, таких як Німеччина та Японія. Вибір Латинської Америки як першого напряму Рубіо свідчить про новий акцент адміністрації Трампа на регіональних викликах і партнерствах.

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