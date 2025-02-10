Масштабный блэкаут на Шри-Ланке – во всем обвинили обезьяну

Свет погас по всей стране.

Фото: Getty Images

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На Шри-Ланке произошло масштабное отключение электроэнергии, охватившее всю страну. Из-за сбоя больницы, предприятия и другие объекты критической инфраструктуры вынуждены использовать генераторы и инверторы. Об этом пишет BBC.

Министр энергетики страны Кумара Джаякоди заявил, что причиной блэкаута стала обезьяна. По его словам, животное контактировало с сетевым трансформатором, что привело к дисбалансу в энергосистеме.

В Управлении по вопросам электроэнергии уточнили, что авария произошла из-за чрезвычайной ситуации на подстанции к югу от столицы Коломбо. Власти прогнозируют восстановление электроснабжения в течение нескольких часов, прежде всего подключая больницы и водоочистные станции.

Напомним, хвостатый диверсант (куница) повредил кабели связи на Олимпиаде в Париже. В США крысы съели более 180 тонн марихуаны в полицейском участке. Зато в Чехии бобры за 2 дня построили плотину, которую власти согласовывали 7 лет и хотели выделить $1,2 млн.

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