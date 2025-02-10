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Что празднуют 10 февраля и какие памятные события произошли в этот день

08:30, 10 февраля 2025
10 февраля – Международный день борьбы с эпилепсией.
Что празднуют 10 февраля и какие памятные события произошли в этот день
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Сегодня, 10 февраля, мир отмечает несколько важных дат. В частности, это Всемирный день зернобобовых, а также Международный день борьбы с эпилепсией.

Православная церковь в этот день чтит память святого мученика Харлампия, который погиб за веру в III веке.

Юбилеи выдающихся личностей

Чарльз Лем (1775-1834) - 250 лет со дня рождения английского писателя, поэта и критика.

Василий Вышиваный (Вильгельм фон Габсбург-Лотринген) (1895-1951) - 130 лет со дня рождения австрийского военного, политического деятеля, полковника УНР, поэта и дипломата.

Владимир Недава (1925-2009) - 100 лет со дня рождения украинского ученого-селекционера в области разведения и генетики животных.

Таисия Литвиненко (1935) - 90 лет со дня рождения украинской актрисы, режиссера, педагога.

Ольга Страшенко (1950-2015) - 75 лет со дня рождения украинской писательницы, литературоведа и библиотекаря.

События этого дня в истории

1940 - В Кракове создан Революционный Провод ОУН во главе со Степаном Бандерой, что повлекло раскол организации на «бандеровцев» и «мельниковцев».

1947 - В Париже подписаны мирные договоры между государствами-победителями Второй мировой войны и союзниками нацистской Германии.

1957 - В Судане стартовал первый Кубок Африканских Наций по футболу.

1962 - Состоялся обмен американского пилота Фрэнсиса Паверса на советского шпиона Рудольфа Абеля.

1972 - Британская ВВС запретила трансляцию песни Пола Маккартни и группы Wings «Give Ireland Back to the Irish».

1992 - Состоялся релиз культового фильма «Основной инстинкт» в США.

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Республикой Корея.

1995 - Под Киевом во время испытательного полета потерпел катастрофу опытный самолет Ан-70, который не имел аналогов в мире.

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