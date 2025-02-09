Владимир Зеленский призвал ЕС ввести санкции против капитанов теневого флота РФ

Владимир Зеленский отметил, что нужно расширить санкционное давление на Россию.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС ввести санкции против капитанов теневого флота России. Об этом он сказал во время вечернего обращения.

«Мы в Украине недавно расширили санкционное давление, чтобы не только танкеры из России были под санкциями, не только фирмы, на которые они зарегистрированы, но и чтобы капитаны этих судов люди, работающие на войну, тоже почувствовали это давление», - сказал Президент.

Также Зеленский добавил, что ответный шаг нужно поддерживать на общеевропейском уровне.

«Это нужно поддерживать на общеевропейском уровне – нужно, чтобы Европейский Союз присоединился к этим санкциям в сфере энергетики», – резюмировал он.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против теневого флота РФ и похитителей украинских культурных ценностей.

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