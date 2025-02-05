Владимир Зеленский ввел санкции против теневого флота РФ и похитителей украинских культурных ценностей

Президент ввел в действие новые санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета безопасности и обороны Украины от 5 февраля в отношении новых санкций.

Соответствующие указы №67/2025 и 68/2025 от 5 февраля опубликованы в среду на сайте главы государства.

«Продолжаем работать и в отношении санкций против России напрямую – против всех лиц, помогающих России финансировать войну против Украины. Сегодня говорил об этом с министром иностранных дел Британии – он был с визитом в Украину. Важно, чтобы мы давили на теневой танкерный флот Путина, который возит нефть по миру и зарабатывает деньги России на террор и войну. Великобритания – один из лидеров в давлении на теневой флот. Но важны санкции не только против самих танкеров и фирм, с которыми они связаны, а также против капитанов таких судов и всех причастных лиц. Есть такое санкционное решение Украины, и мы будем распространять его в юрисдикциях партнеров», – указал в вечернем обращении Владимир Зеленский.

Также вводятся санкции против лиц, ответственных за уничтожение украинской культурной идентичности, путем проведения незаконных археологических раскопок на территории временно оккупированного Крыма и вывоза культурных ценностей с территории Украины.

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