Володимир Зеленський увів санкції проти тіньового флоту РФ та викрадачів українських культурних цінностей

Президент увів у дію нові санкції.

Президент України Володимир Зеленський схвалив рішення Ради безпеки та оборони України від 5 лютого щодо нових санкцій.

Відповідні укази №№67/2025 та 68/2025 від 5 лютого опубліковані у середу на сайті очільника держави.

«Продовжуємо працювати і щодо санкцій проти Росії безпосередньо – проти всіх осіб, які допомагають Росії фінансувати війну проти України. Сьогодні говорив про це з міністром закордонних справ Британії – він був із візитом в Україні. Важливо, щоб ми надалі тиснули на тіньовий танкерний флот Путіна, який возить нафту світом і заробляє гроші Росії на терор і війну. Велика Британія – один із лідерів у тиску на тіньовий флот. Але важливі санкції не тільки проти самих танкерів і фірм, із якими вони пов’язані, а також і проти капітанів таких суден і всіх причетних осіб. Є таке санкційне рішення України, і ми будемо поширювати його в юрисдикціях партнерів»,- вказав у вечірньому зверненні Володимир Зеленський.

Також запроваджуються санкції проти осіб, відповідальних за знищення української культурної ідентичності шляхом проведення незаконних археологічних розкопок на території тимчасово окупованого Криму і вивезення культурних цінностей з території України.

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