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МИД: Израиль вслед за США выйдет из Совета ООН по правам человека

20:23, 5 февраля 2025
Израиль присоединяется к Соединенным Штатам Америки и не будет участвовать в Совете ООН по правам человека.
МИД: Израиль вслед за США выйдет из Совета ООН по правам человека
Источник фото: AP Photo / Sebastian Scheiner
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Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил 5 февраля, что его страна выйдет из Совета ООН по правам человека.

Таким образом, страна присоединится к позиции Соединенных Штатов относительно неучастия в организации.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп сообщил, что он подписал указы о выходе страны из Совета ООН по правам человека, а также о прекращении финансирования программы UNRWA.

США уже давно обвиняют Совет ООН по правам человека в пристрастном отношении к Израилю и в том, что он «покрывает правительства, нарушающие права человека», отмечает Politico.

Напомним, что Трамп уже не в первый раз выводит США из Совета ООН по правам человека. В 2018 году, по его первой каденции, президент решил выйти из организации после принятия большего количества резолюций против Израиля, чем против Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Кроме того, Трамп прекратил финансирование со стороны США Агентства ООН по палестинским беженцам (UNRWA).

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США ООН Израиль

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