Украинцам сообщили, какие медуслуги бесплатны в амбулаторных условиях

В 2025 году за пакетом «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях» предусмотрено пять сервисов.

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В 2025 году Национальная служба здоровья Украины детализировала список бесплатных услуг для пациента в амбулаторных условиях. В этом году за пакетом «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях» предусмотрено пять сервисов.

Сервіс “Консультації та лікування”

У 2025 році передбачено 40 класів в межах даного сервісу. Якщо пацієнту надали послуги декілька спеціалістів в межах різних класів, то ці послуги будуть оплачені.

Наприклад, якщо пацієнт має направлення на консультацію до лікаря-офтальмолога та направлення до лікаря-хірурга, то пацієнт може отримати консультації як в один день, так і в різні.

НСЗУ не обмежує отримання консультацій різних лікарів у часі та оплатить ці послуги.

Сервіси “Інструментальні обстеження” та “Лабораторні обстеження”

У 2025 році передбачено 5 класів сервісу “Інструментальні дослідження”, серед яких Магнітно-резонансна томографія, Комп’ютерна томографія, Рентгенологічні дослідження, Ультразвукове дослідження та Клінічні інструментальні дослідження. НСЗУ оплачує одне інструментальне обстеження в межах одного класу одному пацієнту, що може становити до 5 обстежень за день. Наприклад, в один день пацієнту можуть зробити рентгенологічне обстеження, УЗД, КТ або МРТ і ще одне клінічне інструментальне обстеження (ЕКГ або холтеровське дослідження, або аудіометрію або інше клінічне інструментальне обстеження), і ці послуги будуть оплачені.

Лабораторні обстеження НСЗУ оплачує без обмежень в кількості на добу.

Чи оплачуються УЗД різних органів?

Пацієнт може зробити УЗД кількох різних органів безоплатно. Для цього лікар внесе в ЕСОЗ відповідний код обстеження, який включатиме УЗД кількох органів або систем, наприклад обстеження органів травлення та сечостатевої системи.

Сервіс “Процедури”

У 2025 році передбачено 10 класів сервісу “Процедури”. Це передбачає, що в один день пацієнту може бути виконано до 10 процедур, по одній із кожного класу. Наприклад, в один день одному пацієнту може бути виконано бронхоскопію під анестезією, перев’язку рани та внутрішньовенну ін’єкцію, то НСЗУ оплатить ці 4 послуги медзакладу.

Слід зазначити, що обмеження послуг за кожним класом кожного сервісу не стосується дітей.

Ургентні (невідкладні) стани без госпіталізації

Якщо пацієнт потрапляє в медзаклад і йому надається допомога без госпіталізації під час перебування в приймальному відділенні або відділенні екстреної та невідкладної допомоги або цілодобовому травматологічному пункті, то НСЗУ оплатить таку послугу.

Профілактичні огляди

В межах профілактичних оглядів один раз на рік сплачуються такі послуги:

- гінекологічне обстеження;

- рентгенографічне обстеження;

- обстеження очей та зору;

- обстеження слуху;

- загальне медичне обстеження здоров'я школярів, студентів та інших певних груп населення;

- обстеження у зв’язку зі вступом до навчального закладу;

- обстеження здоров’я членів спортивних команд старше 18 років;

- обстеження для допуску для проживання в закладах тривалого перебування.

Профілактичні огляди дітей, які проводяться відповідно до галузевих стандартів, медичні огляди дітей для участі в спортивних змаганнях, перед їх поїздкою до літнього табору, а також для усиновлення - оплачуються без обмежень.

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