10 февраля будут применять графики отключений света для промышленности и бизнеса, — Укрэнерго

Стало известно, будут ли выключать свет для населения 10 февраля.

Фото: freepik.com

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В понедельник, 10 февраля, будут применяться ограничения для промышленности и бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Отмечается, что время применения ограничений с 06:00 до 21:00.

«Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дроновых атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», - говорится в заявлении.

В Укрэнерго добавили, что отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.

Ранее Герман Галущенко ответил, будут ли отключать свет из-за морозной погоды.

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