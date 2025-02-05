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Герман Галущенко ответил, будут ли отключать свет из-за морозной погоды

13:54, 5 февраля 2025
Единственной причиной возвращения к графикам отключения электроэнергии могут быть только российские атаки.
Герман Галущенко ответил, будут ли отключать свет из-за морозной погоды
Фото: Минэнерго
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В Украине из-за морозной погоды не будут вводить графики отключений света. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, единственной причиной возвращения к графикам могут быть только атаки РФ.

«Температура не влияет на графики отключений. Единственное, что влияет – это последствия атак», – сказал Галущенко, цитирует «Интерфакс-Украина».

Министр подчеркнул, что даже несмотря на существенный уровень повреждений в результате ракетно-дроновых атак российских агрессоров отключения электроэнергии, наблюдаемые в последние дни, носят ограниченный характер.

Галущенко отметил, что в выходные дни РФ серьезно повредила один из объектов поколения.

«Хочу сказать, что в воскресенье мы, к сожалению, потеряли большую генерирующую мощность, и еще неизвестно, сколько времени уйдет на восстановление. Еще нужно время, чтобы дефектировать. Но мы видим существенный уровень повреждения», – рассказал министр энергетики.

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