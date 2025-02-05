Герман Галущенко відповів, чи будуть відключати світло через морозну погоду

Єдиною причиною повернення до графіків відключення електроенергії можуть бути лише російські атаки.

Фото: Міненерго

В Україні через морозну погоду не будуть вводити графіки відключень світла. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, що єдиною причиною повернення до графіків можуть бути тільки атаки РФ.

«Температура не впливає на графіки відключень. Єдине, що впливає, – це наслідки атак», – сказав Галущенко, цитує «Інтерфакс-Україна».

Міністр наголосив, що навіть попри суттєвий рівень пошкоджень внаслідок ракетно-дронових атак російських агресорів відключення електроенергії, які спостерігаються останніми днями, мають обмежений характер.

Галущенко зазначив, що у вихідні дні РФ серйозно пошкодила один із об'єктів генерації.

«Хочу сказати, що в неділю ми, на жаль, втратили велику генеруючу потужність, і ще невідомо, скільки часу піде на відновлення. Ще треба час, щоб дефектувати. Але ми бачимо суттєвий рівень пошкодження», – розповів міністр енергетики.

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