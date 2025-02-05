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Державна служба втратила 2% чоловіків і 4,5 тисячі посад — дашборд НАДС

11:12, 5 лютого 2025
НАДС відзначає посилення тенденції щодо скорочення кількості працюючих державних службовців.
Державна служба втратила 2% чоловіків і 4,5 тисячі посад — дашборд НАДС
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Національне агентство України з питань державної служби повідомило, що за четвертий квартал 2024 року фактична кількість працюючих державних службовців склала 156 276 осіб.

Кількість посад державної служби за штатним розписом склала 192172. Кількість вакантних посад державної служби склала 31167. У НАДС наголосили на низці трансформацій у кількісному складі державних службовців (КСДС), що відбулися упродовж четвертого кварталу 2024-го.

«Відзначимо посилення тенденції щодо скорочення кількості працюючих державних службовців. У четвертому кварталі їх стало менше на 1 443 особи. Натомість за результатами дослідження КСДС у третьому кварталі 2024-го їх було менше тільки на 372», - сказано у повідомленні.

Крім того, збільшилася кількість скорочених посад державної служби за штатним розписом. За результатами четвертого кварталу цей показник склав 4 524. Натомість у попередньому кварталі він був 1 942.

Упродовж четвертого кварталу кількість вакантних посад державної служби зменшилася на 2 131, у порівнянні з 1547 у попередньому періоді. Зберігається негативна динаміка щодо скорочення кількості чоловіків на державній службі. У четвертому кварталі їх стало менше майже на 2% від загальної чисельності (639 осіб). Натомість у третьому кварталі цей показник скоротили на 413 осіб.

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив нову схему окладів держслужбовців на 2025 рік.

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