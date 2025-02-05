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Государственная служба потеряла 2% мужчин и 4,5 тысячи должностей — дашборд НАГС

11:12, 5 февраля 2025
НАГС отмечает усиление тенденции сокращения количества работающих государственных служащих.
Государственная служба потеряла 2% мужчин и 4,5 тысячи должностей — дашборд НАГС
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Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы сообщило, что за четвертый квартал 2024 фактическое количество работающих государственных служащих составило 156 276 человек.

Количество должностей государственной службы по штатному расписанию составило 192 172. Количество вакантных должностей государственной службы составило 31 167. В НАГС отметили ряд трансформаций в количественном составе государственных служащих (КСГС), состоявшихся в течение четвертого квартала 2024-го.

«Отметим усиление тенденции сокращения количества работающих государственных служащих. В четвертом квартале их стало меньше на 1443 человека. По результатам исследования КСГС в третьем квартале 2024-го их было меньше только на 372», - сказано в сообщении.

Кроме того, увеличилось количество сокращенных должностей государственной службы по штатному расписанию. По результатам четвертого квартала этот показатель составил 4524. Зато в предыдущем квартале он был 1942.

За четвертый квартал количество вакантных должностей государственной службы уменьшилось на 2 131, по сравнению с 1547 в предыдущем периоде. Сохраняется негативная динамика по сокращению количества мужчин на государственной службе. В четвертом квартале их стало меньше почти на 2% от общей численности (639 человек). В третьем квартале этот показатель сократили на 413 человек.

Напомним, ранее Кабмин утвердил новую схему окладов госслужащих на 2025 год.

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госслужащие госслужба НАДС

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