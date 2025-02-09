10 лютого застосовуватимуть графіки відключень світла для промисловості та бізнесу, — Укренерго

Стало відомо, чи вимикатимуть світло для населення 10 лютого.

Фото: freepik.com

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У понеділок, 10 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Зазначається, що час застосування обмежень з 06:00 до 21:00.

«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», - йдеться у заяві.

В Укренерго додали, що відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.

Раніше Герман Галущенко відповів, чи будуть відключати світло через морозну погоду.

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