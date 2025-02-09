Туреччина хоче створити механізми стандартизації та нагляду в управлінні ШІ

Туреччина презентувала план створення безпечних систем штучного інтелекту.

Фото: hurriyetdailynews.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Туреччина розробила план дій щодо створення надійної системи штучного інтелекту, а на пізніших етапах – розробки місцевих моделей, пише Hurriyet Daily News.

Заступник голови Управління цифрової трансформації президента Юсуф Танджан заявив, що було оновлено стратегічний документ у галузі ШІ та визначили 71 новий план дій.

За його словами, основною метою цих зусиль є «створення структури, що охоплює стандарти, правила, керівні принципи та механізми аудиту для забезпечення безпечного та відповідального використання ШІ у Туреччині відповідно до міжнародних норм».

Чиновник наголосив, що ця структура не лише захистить права громадян від можливих порушень та ризиків, а й створить основу для розвитку вітчизняних технологій штучного інтелекту.

Тандкан наголосив на важливості механізмів стандартизації та нагляду в управлінні ШІ.

План також включає заохочення компаній до використання ШІ, розвиток людських ресурсів та розробку генеративного ШІ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.