Турция хочет создать механизмы стандартизации и надзора в управлении ИИ

Турция представила план создания безопасных систем искусственного интеллекта.

Фото: hurriyetdailynews.com

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Турция разработала план действий по созданию надежной системы искусственного интеллекта, а на более поздних этапах — разработке местных моделей, пишет Hurriyet Daily News.

Заместитель председателя Управления цифровой трансформации президента Юсуф Танджан заявил, что был обновлен стратегический документ в области ИИ и определили 71 новый план действий.

По его словам, основной целью этих усилий является «создание структуры, охватывающей стандарты, правила, руководящие принципы и механизмы аудита для обеспечения безопасного и ответственного использования ИИ в Турции в соответствии с международными нормами».

Чиновник подчеркнул, что данная структура не только защитит права граждан от возможных нарушений и рисков, но и создаст основу для развития отечественных технологий искусственного интеллекта.

Тандкан подчеркнул важность механизмов стандартизации и надзора в управлении ИИ.

План также включает поощрение компаний к использованию ИИ, развитие человеческих ресурсов и разработку генеративного ИИ.

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