Володимир Зеленський закликав ЄС ввести санкції проти капітанів тіньового флоту РФ

Володимир Зеленський зазначив, що треба розширити санкційний тиск на Росію.

Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський закликав ЄС ввести санкції проти капітанів тіньового флоту Росії. Про це він сказав під час вечірнього звернення.

«Ми в Україні нещодавно розширили санкційний тиск, щоб не тільки танкери з Росії були під санкціями, не тільки фірми, на які вони зареєстровані, але й щоб капітани цих суден, люди, які працюють на війну, теж відчули цей тиск», - сказав Президент.

Також Зеленський додав, що відповідний крок потрібно підтримувати на загальноєвропейському рівні.

«Це треба підтримувати на загальноєвропейському рівні – треба, щоб Європейський Союз приєднався до цих санкцій у сфері енергетики»,- резюмував він.

Раніше Володимир Зеленський увів санкції проти тіньового флоту РФ та викрадачів українських культурних цінностей.

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