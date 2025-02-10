Що святкують 10 лютого та які пам’ятні події сталися цього дня

10 лютого – Міжнародний день боротьби з епілепсією.

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Сьогодні, 10 лютого, світ відзначає кілька важливих дат. Зокрема, це Всесвітній день зернобобових, а також Міжнародний день боротьби з епілепсією.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святого мученика Харлампія, який загинув за віру у III столітті.

Ювілеї видатних особистостей

Чарльз Лем (1775–1834) – 250 років від дня народження англійського письменника, поета та критика.

Василь Вишиваний (Вільгельм фон Габсбурґ-Лотрінґен) (1895–1951) – 130 років від дня народження австрійського військового, політичного діяча, полковника УНР, поета та дипломата.

Володимир Недава (1925–2009) – 100 років з дня народження українського вченого-селекціонера у галузі розведення та генетики тварин.

Таїсія Литвиненко (1935) – 90 років від дня народження української акторки, режисерки, педагогині.

Ольга Страшенко (1950–2015) – 75 років від дня народження української письменниці, літературознавиці та бібліотекарки.

Події цього дня в історії

1940 – У Кракові створено Революційний Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою, що спричинило розкол організації на «бандерівців» і «мельниківців».

1947 – У Парижі підписано мирні договори між державами-переможцями Другої світової війни та союзниками нацистської Німеччини.

1957 – В Судані стартував перший Кубок Африканських Націй з футболу.

1962 – Відбувся обмін американського пілота Френсіса Паверса на радянського шпигуна Рудольфа Абеля.

1972 – Британська ВВС заборонила трансляцію пісні Пола Маккартні та групи Wings "Give Ireland Back to the Irish".

1992 – Відбувся реліз культового фільму "Основний інстинкт" у США.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея.

1995 – Під Києвом під час випробувального польоту зазнав катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі.

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