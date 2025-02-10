Зеленський привітав країни Балтії з від'єднанням від російської енергосистеми

Литва, Латвія та Естонія приєдналися до європейської енергомережі.

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Президент України Володимир Зеленський привітав Литву, Латвію та Естонію з офіційним від’єднанням від російської енергосистеми та синхронізацією з європейською мережею. Про це він написав у соцмережі X.

«Країни Балтії – добрі друзі України – офіційно від'єдналися від російської енергосистеми. Їхні енергетичні системи тепер повністю синхронізовані з континентальною європейською мережею», – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що це історичний день для регіону та Європи в цілому, наголосивши на ролі Польщі в підтримці цього процесу.

Президент нагадав, що Україна від'єдналася від російської енергосистеми ще у 2022 році, а Балтійські країни у 2025-му «нарешті звільнилися від цієї залежності».

«Москва більше не може використовувати енергію як зброю проти них. Це також означає, що Європа стала ще більш згуртованою», – підсумував Зеленський.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 8 лютого Литва, Латвія та Естонія офіційно відключилися від російської енергосистеми та синхронізувалися з енергомережею Євросоюзу.

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