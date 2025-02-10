На этой неделе представители команды Дональда Трампа посетят Украину, — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что важно сосредоточиться на практической работе команд Украины и США, совместном видении главных вещей.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе, еще до начала Мюнхенской конференции безопасности, представители команды Президента США Дональда Трампа должны посетить Украину. Об этом Глава государства заявил во время мероприятия с Президентом Европейского Инвестиционного Банка Надеждой Кальвиньо, пишет «Укринформ».

По словам Президента, сегодня важно сосредоточиться на практической работе команд Украины и США, совместном видении главных вещей.

«Безусловно, могут быть разные мнения, но (должно быть) общее видение главных вещей – как остановить Путина и как дать гарантии безопасности Украине. На этой неделе будут некоторые серьезные люди из команды Президента Трампа у нас в Украине еще до Мюнхенской конференции. Потом будет Мюнхенская конференция, у меня будет там ряд встреч, в том числе с вице-президентом США», - сказал Зеленский.

Напомним, что президент США Дональд Трамп говорил, что, вероятно, встретится с Зеленским в ближайшее время.

Также Зеленский сообщал, что уже есть рабочие даты визита команды специального представителя президента США Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлога.

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