Трамп анонсировал предстоящую встречу с Зеленским и подтвердил запланированный визит Келлога в Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе он будет разговаривать с Президентом Владимиром Зеленским.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе он проведет разговор с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал перед Мюнхенской конференцией безопасности, передает RFE/RL.

Известно, что событие посетит спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог, где он встретится с Владимиром Зеленским. Участие также примут вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

Также, по словам Трампа, спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог в скором времени приедет в Украину. Однако точной даты он не назвал.

Как сообщал Президент Украины Владимир Зеленский, на этой неделе, еще до начала Мюнхенской конференции безопасности, представители команды президента США Дональда Трампа должны посетить Украину.

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