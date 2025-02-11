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Звернулися за пенсією після досягнення пенсійного віку — з якого часу призначать виплати

10:00, 11 лютого 2025
Якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше 3 місяців із дня досягнення особою пенсійного віку, пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.
Звернулися за пенсією після досягнення пенсійного віку — з якого часу призначать виплати
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В Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, з якого часу призначать пенсію, якщо особа подала заяву через півтора місяця після досягнення пенсійного віку.

Там пояснили, що якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців із дня досягнення особою пенсійного віку, пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо після трьох місяців — з дня звернення за нею.

Право на пенсію за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років. Вік виходу на пенсію визначає набутий особою страховий стаж (стаття 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Так, при досягненні у 2025 році 63 років на пенсію за віком можуть вийти люди, які мають не менш як 22 роки страхового стажу.

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