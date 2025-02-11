Практика судів
  1. У світі

Міністр фінансів США Скотт Бессент приїде в Україну, щоб домовитися про доступ до корисних копалин – ЗМІ

18:26, 11 лютого 2025
За інформацією медіа, Бессент може приїхати в Київ уже цього тижня.
Міністр фінансів США Скотт Бессент приїде в Україну, щоб домовитися про доступ до корисних копалин – ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр фінансів США Скотт Бессент може відвідати Україну для попередніх переговорів щодо забезпечення доступу США до корисних копалин. Про це пише Bloomberg.

За інформацією видання, Бессент може приїхати в Київ уже цього тижня в межах «початкових переговорів» щодо забезпечення доступу США до корисних копалин.

Таким чином глава американського Мінфіну стане першим членом адміністрації Дональда Трампа, який відвідає Україну.

Як відомо, ідея передати надра в розробку була подана Президентом України Володимиром Зеленським у Плані перемоги.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде скаржитися через заморозку деяких програм USAID

Президент Володимир Зеленський не вважає за доцільне скаржитися на призупинення дії програм USAID.

В Україні створять новий Спеціалізований адміністративний суд — Комітет рекомендував прийняти закон в цілому

Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти в цілому закон про Спеціалізований адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд.

Конкурс в апеляційні суди – у ВККС вважають, що конкурс буде тривати ще дуже довго

За розрахунками ВККС, у 2025 році апеляційні суди, ймовірно, ще не отримають нових суддів.

IQ-тестування по-новому — тестування суддів на рівень когнітивних здібностей для ВККС буде проводити нова компанія

Нова компанія раніше працювала для НАЗК, а флешка з тестовими запитаннями та правильними відповідями на них буде зберігатися в кабінеті голови ВККС.

Верховна Рада провалила законопроект про передачу даних про кредити громадян за кордон – його направили на всенародне обговорення

Оскільки пропозиції прийняти чи повернути назад суб’єкту законодавчої ініціативи не набрали голосів, депутати вирішили направити цей законопроект на всенародне обговорення.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео