Міністр фінансів США Скотт Бессент приїде в Україну, щоб домовитися про доступ до корисних копалин – ЗМІ

За інформацією медіа, Бессент може приїхати в Київ уже цього тижня.

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Міністр фінансів США Скотт Бессент може відвідати Україну для попередніх переговорів щодо забезпечення доступу США до корисних копалин. Про це пише Bloomberg.

За інформацією видання, Бессент може приїхати в Київ уже цього тижня в межах «початкових переговорів» щодо забезпечення доступу США до корисних копалин.

Таким чином глава американського Мінфіну стане першим членом адміністрації Дональда Трампа, який відвідає Україну.

Як відомо, ідея передати надра в розробку була подана Президентом України Володимиром Зеленським у Плані перемоги.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

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