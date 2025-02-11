Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что США не собираются отправлять войска в Украину

Новый министр обороны США объявил, что США не отправляют войска в Украину.

Источник фото: Getty Images/Albin Lohr-Jones/Bloomberg

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Новый глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что США не собираются отправлять войска США в Украину. Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами в штаб-квартире Африканского командования Вооруженных сил США в Германии.

Журналисты спросили Гегсета, будет ли администрация Дональда Трампа открыта для отправки американских войск в Украину – в частности, для того, чтобы отслеживать поставки оружия.

«Мы не отправляем американские войска в Украину», - сказал он.

Отметим, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обсуждение возможного размещения миротворческих сил в Украине пока неуместно. По его мнению, первоочередными должны быть прекращение огня и переговоры.

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